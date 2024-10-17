Спустя почти два месяца после получения Украиной первой партии западных истребителей американские F-16 остаются на украинском театре боевых действий не особо заметными, действуя преимущественно в режиме противовоздушной обороны, сообщает Newsweek. Несмотря на первоначальный ажиотаж вокруг появления F-16 в украинском небе, информации о первых самолетах в распоряжении Украины немного.

Для Украины логично использовать имеющиеся в ее распоряжении немногочисленные F-16 преимущественно в целях противовоздушной обороны, противодействуя атакам беспилотников и ракет. Это позволяет не только эффективно применять новые истребители, но и дает время дождаться дополнительных поставок, а также помогает украинским военнослужащим освоиться с новой техникой.

По оценкам экспертов, за последние месяцы Украина получила около дюжины F-16. Дания и Нидерланды подтвердили отправку первых партий истребителей, а Норвегия и Бельгия также обязались поставить эти самолеты.

Однако в конце августа Украина потеряла один F-16. Истребитель разбился в первый день боевого применения во время масштабной российской атаки беспилотниками и ракетами. Согласно заявлению ВВС Украины, летчик, подполковник Алексей Месь, погиб во время отражения «массированной комбинированной воздушной и ракетной атаки России».

По словам главнокомандующего ВСУ генерал Александра Сырского, летчик Месь перед гибелью сбил две ракеты и преследовал третью. В итоге премьер-министр Дании Метте Фредериксен также подтвердила потерю одного из самолетов F-16, предоставленных Данией.

Это происшествие вызвало вопросы о готовности пилотов к боевым вылетам. Обычно западным летчикам требуются месяцы тренировок и учений перед выполнением боевых миссий.

Эксперты полагают, что после инцидента Украина приняла более осторожный подход к использованию F-16. Истребители применяются преимущественно для противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками и ракетами, пока Украина ожидает дополнительных поставок, а персонал осваивает новую технику.

Президент Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила более 900 управляемых авиабомб против Украины. F-16 могут быть использованы для противодействия российским самолетам, запускающим эти бомбы.

Также издание The Wall Street Journal сообщило, что США переориентируют программу обучения украинских пилотов F-16 на молодых курсантов вместо опытных членов ВВС. Это решение может отсрочить формирование полной эскадрильи западных истребителей на несколько месяцев.

Решение обусловлено дефицитом опытных украинских летчиков, владеющих английским языком на необходимом уровне и которых можно освободить от ведения боевых действий. Некоторые представители властей также полагают, что курсанты лучше воспринимают западные методики обучения.

The Wall Street Journal отмечает, что такой подход может существенно отсрочить формирование в Украине боеспособной эскадрильи истребителей западного производства. По информации двух источников, знакомых с программой подготовки, полноценная эскадрилья F-16, состоящая из 20 самолетов и 40 пилотов, вероятно, не появится в Украине до весны или лета будущего года.

Издание поясняет, что если опытным пилотам не требуется проходить базовую летную подготовку, то новичкам необходимо провести год на учебных базах в Великобритании и Франции, осваивая основы пилотирования. Только после этого они смогут приступить к курсу F-16 в Аризоне и Румынии.