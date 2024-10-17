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Израильские официальные лица заявили, что «подтвердили» гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщили израильские 12-й канал и Kann News.

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Израильские военные заявили, что занимаются подтверждениями смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара в ходе недавней операции. Три бойца ХАМАС были убиты в Газе, но их личности пока не подтверждены, говорится в сообщении израильских военных на X, где также отмечается, что проводится опознание.

Три израильских чиновника заявили изданию Axios, что одно из трех тел, найденных в доме, «скорее всего» принадлежит лидеру ХАМАС. Собеседники издания рассказали об идущем процессе анализа и сравнения ДНК и отпечатков пальцев.

С начала войны после 7 октября считалось, что Синвар скрывался в обширной сети туннелей под Газой.

Ранее в этом году Израиль убил нескольких лидеров ХАМАС, в том числе предшественника Синвара на посту главы политбюро Исмаила Ханию. Он погиб в результате взрыва в гостинице в Тегеране, где он находился по случаю инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

После гибели Хании Синвар был назначен новым лидером ХАМАС. Мохаммед Дейф, который был высшим командиром военного крыла ХАМАС, по сообщениям, также был убит в июле.

Движение ХАМАС опубликовало комментарий по поводу этих сообщений.

«Призываем с осторожностью отнестись к новости, которую распространил сионистский Израиль о мученической смерти лидера нашего движения Яхьи Синвара. Это является операцией влияния на восприятие и манипуляционными маневрами. И [просим] не принимать во внимание какие-либо новости, которыми не поделились военные и политические представители движения [ХАМАС] или его официальные каналы по вопросам, касающимся движения», - говорится в заявлении ХАМАС.