Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, ныне посол Украины в Лондоне, пессимистично заявил, что Киеву будет сложно выйти из затяжной войны.

По его оценке, конфликт затягивается из-за неудачного контрнаступления Украины летом 2023 года. Причиной провала бывший военачальник считает недостаточную военную поддержку со стороны Запада.

По словам Залужного, в прошлом году Украина не получила достаточно оружия от западных партнеров — именно это помешало добиться значительного успеха в контрнаступлении. В результате страна оказалась в состоянии затяжной войны с Россией, отметил посол.

«По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным», — констатировал Залужный.

Ранее в этом году пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что конфликт с Украиной может продлиться дольше, так как война переросла в противостояние с «коллективным Западом». Президент РФ Владимир Путин тоже неоднократно называл украинское контрнаступление «провалом».

Однако в августе текущего года украинские силы смогли переломить ход войны, начав операцию в Курской области. Это стало большой неожиданностью как для России, так и для Запада.

По данным Politico, Залужный выступал против операции Украины в Курской области, называя этот шаг «авантюрой» из-за отсутствия четкого плана действий после прорыва российской обороны. Бывший главком ВСУ также высказывал несогласие с понижением возраста мобилизации с 25 до 18 лет, утверждая, что молодежь необходимо сохранить для будущего Украины. Однако, по его словам, в случае крайней необходимости придется мобилизовать людей в возрасте 18–25 лет, чтобы спасти страну.

Залужный, занимавший должность главнокомандующего ВСУ с 2021 года, был отправлен в отставку в феврале 2024 года после конфликта с президентом Владимиром Зеленским по вопросам военной стратегии. Позже он был назначен послом Украины в Великобритании, а пост главнокомандующего ВСУ занял Александр Сырский.