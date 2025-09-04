ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина построит оружейный завод в Дании
Впервые украинская оборонная компания откроет производство в стране НАТО — в датском Войенсе будут производить твердое ракетное топливо
Лидеры Дании и Украины Метте Фредериксен и Владимир Зеленский / Reuters
4 сентября 2025 г.

Украина впервые откроет оборонный завод за пределами страны. Украинская компания Fire Point 3 сентября сообщила, что наладит военное производство в Дании. Как уточнил датский министр обороны Труэлс Лунд Поульсен, завод разместят в городе Войенс, где уже расположена авиабаза с истребителями F-16. Это первый случай, когда украинский оборонный бизнес переносит часть процессов в страну НАТО.

Fire Point производит боевые дроны и крылатые ракеты, включая Flamingo FP-5 с боеголовкой массой 1150 кг. В Дании фирма сосредоточится на выпуске твердого ракетного топлива. Предприятие должно заработать уже в декабре текущего года.

«Это реальная помощь Украине в ее борьбе за безопасность», — заявил Поульсен на встрече лидеров северных и балтийских стран, в которой участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Датский министр предупредил, что Россия может ответить диверсиями и шпионажем.

Как пишет Politico, в июне Копенгаген выделил 500 млн крон ($78 млн) на размещение украинского оборонного производства. Всего в этом году вклад Дании в поддержку Киева достигнет €1,4 млрд. Также планируется совместная разработка перехватчика дронов с элементами искусственного интеллекта.

Читайте также

Решение Копенгагена совпадает с усилиями Киева нарастить собственное производство вооружений. Летом Украина поставила цель: выпускать как минимум 50% всего нужного оружия своими силами. Таких масштабов Киев планирует достичь уже в течение полугода, то есть до зимы, уточняет издание.

Параллельно в Европе растет интерес к украинской оборонной отрасли. Немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems уже создали совместные предприятия и строят в Украине заводы по выпуску боеприпасов. Опрошенные Politico эксперты считают, что Украина может превратиться не только в крупного потребителя, но и в экспортера оружия после окончания войны.

Однако пока Киев не готов полностью снять строгие ограничения на экспорт вооружений. Впрочем, компании и правительства в ЕС уже видят в Украине площадку для испытаний и развития технологий, которые могут стать частью европейского оборонного рынка.


