Украина впервые откроет оборонный завод за пределами страны. Украинская компания Fire Point 3 сентября сообщила, что наладит военное производство в Дании. Как уточнил датский министр обороны Труэлс Лунд Поульсен, завод разместят в городе Войенс, где уже расположена авиабаза с истребителями F-16. Это первый случай, когда украинский оборонный бизнес переносит часть процессов в страну НАТО.

Fire Point производит боевые дроны и крылатые ракеты, включая Flamingo FP-5 с боеголовкой массой 1150 кг. В Дании фирма сосредоточится на выпуске твердого ракетного топлива. Предприятие должно заработать уже в декабре текущего года.

«Это реальная помощь Украине в ее борьбе за безопасность», — заявил Поульсен на встрече лидеров северных и балтийских стран, в которой участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Датский министр предупредил, что Россия может ответить диверсиями и шпионажем.

Как пишет Politico, в июне Копенгаген выделил 500 млн крон ($78 млн) на размещение украинского оборонного производства. Всего в этом году вклад Дании в поддержку Киева достигнет €1,4 млрд. Также планируется совместная разработка перехватчика дронов с элементами искусственного интеллекта.