ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Активы РФ пошли на оружие и военную помощь Киеву
Великобритания потратила £1 млрд из замороженных российских активов на военную помощь Украине, сообщил министр обороны Джон Хили во время визита в Киев
Джон Хили / AP
4 сентября 2025 г.

Великобритания впервые профинансировала военную помощь Украине за счет замороженных российских активов. Министр обороны Джон Хили 4 сентября во время визита в Киев заявил, что на эти цели было направлено £1 млрд (около €1,2 млрд).

По данным британского правительства, средства позволили поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты ПВО, дроны, запчасти, а также заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники. В 2025 году общие расходы Великобритании на поддержку Украины достигли £4,5 млрд (примерно €5,3 млрд).

Кроме того, Лондон предоставил Киеву кредит на £2,26 млрд. Он погашается за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британских чиновников «ворами».

Читайте также

«В судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать. Вернем захваченное в натуральной форме. То есть украинской землей и имуществом, расположенным на ней», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала войны в Украине в 2022 году страны Запада заморозили более €260 млрд активов Центробанка России. Из них около €190 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. ЕС отказался от прямой конфискации активов, но согласился использовать прибыль для поддержки Киева.

В январе 2025 года Великобритания и Украина заключили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве сроком на 100 лет. Документ предусматривает углубление оборонного взаимодействия между странами.

