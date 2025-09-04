Великобритания впервые профинансировала военную помощь Украине за счет замороженных российских активов. Министр обороны Джон Хили 4 сентября во время визита в Киев заявил, что на эти цели было направлено £1 млрд (около €1,2 млрд).

По данным британского правительства, средства позволили поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты ПВО, дроны, запчасти, а также заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники. В 2025 году общие расходы Великобритании на поддержку Украины достигли £4,5 млрд (примерно €5,3 млрд).

Кроме того, Лондон предоставил Киеву кредит на £2,26 млрд. Он погашается за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британских чиновников «ворами».