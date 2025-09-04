ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россия хочет вести переговоры в Стамбуле
Россия заявила о готовности продолжать переговоры с Украиной в Стамбуле и не исключила повышение уровня делегаций
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин / AP
4 сентября 2025 г.

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле и рассматривает возможность повысить уровень делегаций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России».

«Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной», — сказал Галузин.

Он отметил посредническую роль США и выразил надежду, что «позитивная динамика», возникшая после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа, сохранится.

«В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок. Вместе с тем недавние заявления киевского руководства свидетельствуют о попытке нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске», — добавил дипломат.

По его словам, украинские власти «в очередной раз фактически отвергли необходимость устранения первопричин конфликта». Галузин напомнил, что на последней встрече в Стамбуле 23 июля российская сторона предложила создать три рабочие группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам.

«Прошло уже больше месяца, а ответа так и не последовало», — подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ заявил, что Киев и его «евроспонсоры» не проявляют желания искать мирные развязки.

«Несмотря на это мы готовы продолжать диалог с Киевом в Стамбуле и открыты к рассмотрению вопроса повышения уровня наших делегаций», — сказал он.

В завершение Галузин выразил уверенность, что число стран, признающих российскую принадлежность оккупированных территорий Донбасса, Херсонщины и Запорожья, будет расти.

