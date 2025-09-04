Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле и рассматривает возможность повысить уровень делегаций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России».

«Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной», — сказал Галузин.

Он отметил посредническую роль США и выразил надежду, что «позитивная динамика», возникшая после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа, сохранится.

«В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок. Вместе с тем недавние заявления киевского руководства свидетельствуют о попытке нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске», — добавил дипломат.

По его словам, украинские власти «в очередной раз фактически отвергли необходимость устранения первопричин конфликта». Галузин напомнил, что на последней встрече в Стамбуле 23 июля российская сторона предложила создать три рабочие группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам.