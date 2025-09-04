ВОЙНА В УКРАИНЕ
Раскол в «коалиции желающих»?
«Коалиция желающих» не смогла договориться о развертывании войск в Украине, позиции стран остаются разделенными, сообщают западные СМИ
«Коалиция желающих» раскололась по вопросу войск в Украине / Reuters
4 сентября 2025 г.

Участники «коалиции желающих» не пришли к единой позиции по вопросу развертывания войск на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, в объединении сформировались три группы. Великобритания и ее союзники готовы к размещению контингента. Италия и другие страны выступают против. Большинство участников, включая Германию, пока не определились. 

Открытым остается вопрос, каким будет вклад каждой страны. Дискуссии касаются не только сухопутных войск, но и возможных соглашений о взаимной обороне, которые обязывали бы европейские государства воевать вместе с Украиной против любой будущей агрессии. 

4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины. Заседание возглавляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. 

Как пишет The Washington Post, европейский план безопасности для Киева будет состоять из двух частей: «демонстрационной» и «регенерационной». В первом случае речь идет о размещении войск вдали от линии фронта для сдерживания атак. Во втором — о тренировке украинских военных и восстановлении ресурсов армии. 

По данным источников, роль США в этой кампании пока не определена. Европейские лидеры планируют обсудить ее с американским президентом Дональдом Трампом после саммита. 

Москва неоднократно заявляла, что против любых сценариев, предполагающих размещение войск НАТО в Украине или усиление военной помощи Киеву. 

«Коалиция желающих» объединяет более 30 стран, главным образом европейских. Координацию в ней осуществляют Франция и Великобритания. 

