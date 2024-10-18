Страны Европейского Союза (ЕС) поддержали срочные меры для ускорения процесса высылки нелегальных мигрантов. Эти меры были озвучены в декларации саммита ЕС, опубликованной 17 октября в Брюсселе. Лидеры ЕС подтвердили необходимость ужесточения миграционной политики и подчеркнули важность борьбы с использованием миграции в политических целях.

Лидеры ЕС также заявили о своей солидарности с Польшей и другими странами, сталкивающимися с нелегальными миграционными потоками. Особое внимание в документе уделено угрозе со стороны России и Беларуси.

«Нельзя позволять России, Беларуси и другим странам злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии», — говорится в тексте.

Politico пишет, что это заявление стало дипломатической победой премьер-министра Польши Дональда Туска, который настоял на том, чтобы ЕС поддержал право страны на приостановку предоставления убежища по соображениям безопасности. Варшава обосновала эти меры необходимостью защиты национальной безопасности, особенно от миграционного давления с востока.

Польша не первая, кто принял столь жесткие меры. Финляндия уже внедрила аналогичные законы, обвинив белорусские и российские власти в намеренном создании миграционного кризиса на границе. Москва и Минск эти обвинения категорически отвергают.

Еврокомиссия также разрабатывает новый законопроект, призванный ускорить высылку нелегалов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в документе будут «четкие обязательства» для всех стран ЕС по усилению сотрудничества в этом вопросе.

Польша ранее приняла стратегию по миграционной политике на 2025–2030 годы, сосредоточив внимание на вопросах безопасности. Стратегия предусматривает временную приостановку предоставления убежища мигрантам, что вызвало критику со стороны правозащитников и международных организаций.