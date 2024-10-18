Президент США Джо Байден во время однодневного визита в Берлин призвал западных союзников сохранить поддержку Украины перед лицом предстоящей зимы и президентских выборов в США.

«Украина столкнется с тяжелой зимой, и мы должны сохранить нашу решимость, — заявил Байден. — Цена высока, но она несравнима с ценой жизни в мире, где преобладает агрессия, где крупные государства атакуют и запугивают малые просто потому, что могут это делать».

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждалось усиление военной поддержки Украины и восстановление ее гражданской энергетической инфраструктуры за счет замороженных российских активов. Однако Байден отметил отсутствие консенсуса по поводу предоставления Киеву дальнобойного оружия.

Визит состоялся за две с половиной недели до президентских выборов в США, где бывший президент Дональд Трамп, выступающий за более сдержанную поддержку Украины, соперничает с вице-президентом Камалой Харрис.

В ходе церемонии награждения Байдена высшим орденом Германии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важность трансатлантического союза: «В предстоящие месяцы я надеюсь, что европейцы помнят — Америка незаменима для нас. И я надеюсь, что американцы помнят — ваши союзники незаменимы для вас».

Позже Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения усиления поддержки Украины и ситуации в секторе Газа.