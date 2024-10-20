Российский «сенатор от Запорожской области» Дмитрий Рогозин рассказал, что Черморскому флоту РФ пришлось передислоцироваться из-за регулярных атак украинских морских дронов. Об этом он заявил в интервью МК, отвечая на вопрос об отставании российских беспилотных вооружений от западных.

«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе «СВО» способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин.

Прошлой осенью газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленных собеседников, что Черноморский флот РФ был преимущественно перемещен из Севастополя в Новороссийск и Феодосию.

Тогда же, в октябре 2023 года бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал передислокацию кораблей из Крыма правильной мерой. Он заявил тогда, что благодаря рассредоточению судов их обнаружение будет осложнено.