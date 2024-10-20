Израильская армия обстреляла город Кафр-Шуба на юге Ливана при помощи фосфорных боеприпасов, запрещенных на международном уровне. Об этом в воскресенье сообщило государственное информационное агентство Ливана. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее - около двух недель назад - также обвинял Израиль в использовании фосфорных бомб при нанесении удара по жилому дому в центре Бейрута, в результате которого погибли семь гражданских лиц, связанных с «Хезболлой». Жители сообщили о запахе, похожем на серу, после удара, по данным информационного агентства AP. Правозащитные организации и прежде обвиняли Израиль в использовании зажигательных снарядов с белым фосфором на юге Ливана.

Белый фосфор напрямую не запрещен международными конвенциями и не является химическим оружием, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку действует как зажигательный агент, а не посредством «химического воздействия на жизненные процессы». Однако использование белого фосфора может нарушать Протокол III (о применении зажигательного оружия) Конвенции о конкретных видах обычного оружия, если он намеренно используется в качестве зажигательного оружия непосредственно против людей в «гражданском окружении».

Государственное Национальное агентство новостей также сообщило, что израильские войска обстреляли близлежащий город Аль-Кантара и южные пригороды Бейрута, включая Харет Хрейк, называемый «оплотом «Хезболлы».

«Хезболла» в свою очередь заявила, что ее бойцы нанесли ракетные удары по израильским войскам в поселении Мисгав-Ам на севере Израиля и казармам Маале-Голани на оккупированных Голанских высотах в Сирии.

С конца прошлого месяца Израиль проводит масштабную воздушную и наземную кампанию в Ливане против, как он утверждает, целей «Хезболлы», в результате которой уже погибли более 1500 человек, а более 1,34 млн были вынуждены покинуть свои дома.