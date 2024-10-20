Технологическая компания из Казахстана Kaspi.kz стала крупнейшим акционером турецкого гиганта электронной коммерции Hepsiburada. Об этом сообщили представители Kaspi.kz в пятницу.

Kaspi.kz, основатель и генеральный директор Hepsiburada Ханзаде Доган Бойнер, а также другие акционеры турецкой компании подписали окончательное соглашение о покупке 65,41% акций классов A и B.

Сумма сделки составила примерно $1,1 млн, которые будут выплачены в два этапа, после выполнения стандартных условий регуляторов Турции. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года. Kaspi.kz планирует финансировать покупку за счет собственных доходов и активов, хотя может рассмотреть возможность привлечения внешнего финансирования, в зависимости от рыночной ситуации.

Генеральный директор и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе заявил, что обе компании стремятся улучшить качество жизни как потребителей, так и продавцов в рамках своей экосистемы. Ломтадзе отметил, что благодаря успешной стратегии текущего руководства Hepsiburada является прибыльной и ориентированной на стабильный рост.

Kaspi.kz, по его словам, нацелен на долгосрочное развитие и предоставление высококачественных услуг своим клиентам и партнерам. Ломтадзе выразил уверенность, что сотрудничество с Hepsiburada откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в Казахстане и Турции, увеличив общий охват до 100 млн человек.

После завершения сделки обе компании сохранят свои бренды и структуры, при этом они планируют использовать совместные технологии и опыт для дальнейшего развития электронной коммерции и цифровых услуг в обеих странах.

Основатель Hepsiburada Ханзаде Доган Бойнер назвала сделку важной вехой в истории компании, отметив, что за 24 года Hepsiburada стала ведущим брендом в Турции.

«Я безмерно горжусь Hepsiburada, ее примерно 10 тыс. сотрудниками, 101 тыс. продавцами и 12 млн клиентов», — сказала основательница маркетплейса.

В 2021 году компания вышла на биржу NASDAQ, став первой и единственной турецкой компанией, представленной на этой платформе.