Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз по продолжительности российско-украинского конфликта. Теперь базовый сценарий предполагает, что боевые действия могут продолжаться до конца 2025 года, а при негативном развитии событий — до середины 2026 года. Хотя большинство аналитиков предполагали, что конфликт может завершиться уже в следующем году, на фоне смены администрации в Белом доме.

МВФ также предупреждает о рисках, связанных с энергобезопасностью Украины и сокращением поддержки со стороны западных государств. По прогнозам фонда, продолжающийся конфликт вынуждает украинские власти увеличивать расходы на оборону — это затрудняет восстановление экономики.

Ранее власти Украины сообщили, что более 70% всех электростанций страны повреждены или выведены из строя из-за российских авиаударов. Газета Times допускала, что энергокризис может вынудить украинские власти пойти на сделку с Москвой.

МВФ также отмечает, что серьезные последствия для украинской экономики включают дефицит рабочей силы — он возник из-за мобилизации и массового перемещения людей с востока на запад, а также отъезд их за границу. По данным фонда, более 10,3 млн человек (из 31 млн жителей Украины) остаются перемещенными лицами, а пятая часть населения сталкивается с дефицитом продуктов.

Растут и украинские долги: соотношение госдолга к ВВП Украины, по прогнозам институции, может превысить 100% в 2024 году, а к 2029 году может достичь почти 300%.

МВФ призвал Киев поддержать налоговые меры, предложенные в рамках помощи, и рекомендовал странам G7 предоставить украинцам многолетнее финансирование в размере $50 млрд через экстраординарные займы.

Украинское правительство уже внесло в Верховную Раду бюджет на 2025 год, в котором предусмотрен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а также ослабление национальной валюты до 45 гривен за доллар. Также был принят закон о повышении военного сбора с 1,5% до 5%.