Израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа и городу Рафах на юге, в результате чего погиб 21 палестинец. Многие были ранены.

По данным Управления гражданской обороны в секторе Газа, одной из мишеней обстрела в Джебалии стала школа, где укрывались перемещенные лица. Школа находилась под защитой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В результате этой атаки погибли семь человек.

В Рафахе в результате двух атак израильских беспилотников погибли восемь человек. По словам очевидцев, удар был нанесен по толпе палестинцев, которые стояли в очереди за водой. Шесть из погибших — дети.

Ранее Израиль отклонил запросы БАПОР на проведение спасательных операций по извлечению людей, оставшихся под завалами на севере сектора Газа.

С начала конфликта 7 октября 2023 года, по данным местных властей, в секторе Газа погибли 42 603 человека, среди них 11 378 женщин и около 17 тыс. детей. Более 99 тыс. человек получили ранения.

Под обломками разрушенных зданий остаются тела тысяч палестинцев. Целями израильских атак продолжают становиться больницы, образовательные учреждения и другие критически важные объекты инфраструктуры.