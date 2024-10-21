Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал Владимиру Путину ударом по Москве. В своем сообщении в социальной сети X зампред Совбеза России подчеркнул, что в реальных переговорах ничего подобного не звучало.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», – написал Медведев.

Ранее в интервью The Wall Street Journal Трамп заявил: «Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы». При этом бывший президент США добавил, что у него сложились «прекрасные отношения» с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Кремль не раскрывает содержание бесед лидеров. Он также посетовал на то, что некоторые мировые политики не соблюдают «информационную гигиену», особенно во время предвыборных кампаний.