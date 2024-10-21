Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду отправится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик после заседания центрального исполнительного комитета партии.

По его словам, Турция, сохраняя свои традиционные союзы и исторический путь, стремится к расширению международных связей и готова участвовать в различных мировых объединениях и платформах. Участие Эрдогана в саммите БРИКС «станет определяющим и показательным для будущего периода», подчеркнул Челик.

На заседании партии также обсуждалась ситуация в секторе Газа и Ливане. Челик жестко раскритиковал действия израильского правительства после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара: «Убийства, совершаемые этой кликой убийц, геноцид, который они осуществляют, действительно вышли далеко за пределы того, что делали нацисты».

Представитель правящей партии также осудил поддержку Израиля западными странами. «Главная проблема сегодня – те, кто их поддерживает и поставляет им оружие», – заявил он, раскритиковав в частности позицию США и Германии.

Челик подчеркнул, что неспособность мировых лидеров занять твердую позицию, подобную той, что демонстрирует президент Эрдоган, является серьезной проблемой. «Каждый должен определить свое место в истории – либо на стороне человеческих ценностей, либо на стороне сионистской агрессии. Те, кто не встанет на правильную сторону истории, будут нести это бремя и боль всю свою жизнь», – заявил он.

Кроме того, Челик отметил ключевую роль Турции в мирном процессе на Южном Кавказе. Ранее в Анкаре прошла встреча министров иностранных дел в рамках «Платформы регионального сотрудничества «3+3» с участием представителей Азербайджана, Армении, Ирана и России.