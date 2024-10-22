Новый глава египетской разведки Хасан Рашад предложил руководителю израильской службы безопасности ШАБАК идею «малой» сделки по заложникам и прекращению огня в Газе. Египтяне предлагают начать с малого соглашения, которое включает освобождение небольшого числа заложников в обмен на несколько дней прекращения огня в Газе.

Главная цель этой «малой‎» ‎сделки — сдвинуть с мертвой точки переговоры о более широком соглашении, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По данным издания, 20 октября в Каире состоялась встреча Рашада и директора ШАБАК Ронена Бара, ее основной темой было убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара, отметили источники.

Переговоры о сделке между Израилем и ХАМАС зашли в тупик два месяца назад, значительных сдвигов не было. Это на прошлой неделе подтвердили в МИД Катара, который вместе с Египтом выступает одним из ключевых посредников в переговорах.

Однако теперь представители США и Израиля считают, что смерть лидера ХАМАС создает возможность возобновить переговоры о прекращении огня. Как пишет Axios, Бар прямо сообщил Рашаду, что после убийства Синвара Тель-Авив готов вернуться за стол переговоров о перемирии.

Израильские чиновники отметили, что глава спецслужбы представил идею египтян израильскому Совету безопасности после своего возвращения из Каира. Однако пока официального ответа от Египта или Израиля не было. При этом, по данным Axios, министр обороны Израиля Йоав Галант поддержал предложение Египта, тогда как ультранационалисты Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич выступили против.

Израиль с августа блокирует мирные переговоры по Газе, настаивая на том, что израильские военные должны сохранить контроль над Филадельфийским коридором на границе Египта и палестинского эксклава. Кроме того, Тель-Авив хочет контролировать Ось Нецарим (разделяет Газу на север и юг).