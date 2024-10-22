Более 1200 российских солдат погибают или получают ранения ежедневно в Украине, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он охарактеризовал потери как «действительно историческое количество».

«Нет никаких сомнений в том, что российские силы продолжают нести чрезвычайно высокие потери на поле боя», — отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что политика Москвы приводит к потерям не только среди военных, но и к ухудшению положения России на международной арене. Впрочем, его слова опровергает хотя бы тот факт, что в Казани 22 октября стартовал саммит БРИКС, на котором собрались представители 36 государств, включая Китай, Индию, Бразилию и др.

Резкая оценка со стороны Белого дома прозвучала на фоне сообщений южнокорейской разведки о том, что КНДР отправила 1500 солдат для поддержки Москвы и планирует направить в общей сложности до 10 тыс. солдат.

Кирби также подтвердил приверженность США поддерживать Украину, объявив о дополнительной помощи в размере $400 млн. Этот пакет включает в себя важные артиллерийские боеприпасы и противотанковые системы.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Украины в пять раз превышают российские. Политик назвал это основанием для всеобъемлющей мобилизации в Киеве. По данным российского Минобороны, в августе Украина потеряла более 68 тыс. солдат.

В середине сентября Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что общие потери обеих сторон конфликта превысили 1 млн человек, что включает как убитых, так и раненых. Издание ссылается на подсчеты независимых исследователей и других западных СМИ.

Ни Россия, ни Украина официально не раскрывают всей статистики потерь в конфликте. Независимые эксперты ориентируются на косвенные признаки — количество свежих могил на спутниковых снимках воинских кладбищ и сообщения в соцсетях от родственников погибших солдат.