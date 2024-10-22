Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во вторник в Израиль с одиннадцатым визитом в регион с начала израильского вторжения в Газу. Визит проходит на фоне обострения ситуации: всего за несколько часов до его прилета «Хезболла» выпустила залп ракет по центральному Израилю, включая район международного аэропорта. Израильские военные перехватили большинство из пяти снарядов, один упал в незаселенной местности.

В ходе визита Блинкен планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками. После Израиля он посетит ряд арабских стран, включая Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

«Госсекретарь Блинкен обсудит важность прекращения войны в Газе, освобождения всех заложников и облегчения страданий палестинского народа», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Израиль продолжает военное вторжение в сектор Газа спустя более года после операции ХАМАС 7 октября. Также обострился конфликт с «Хезболлой» в Ливане, где Израиль начал наземную операцию в начале месяца.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате недавнего израильского удара по району одной из главных больниц Бейрута погибло 13 человек, еще 57 получили ранения, семеро находятся в критическом состоянии. В целом в Ливане от израильских ударов погибли 2500 человек, ранены более 11 500, сообщают власти страны.

В секторе Газа, согласно данным местных органов здравоохранения, в результате израильской операции погибло более 42 700 палестинцев, десятки тысяч получили ранения. Более половины жертв - женщины и дети. Около 90% из 2,3 млн жителей эксклава были вынуждены покинуть свои дома.

США, Египет и Катар пытались выступить посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня, однако в августе переговоры зашли в тупик после того, как Израиль стал саботировать переговорный процесс.