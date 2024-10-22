Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Италией, атаки, совершаемые Израилем в регионе, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Италией продвигаются вперед с каждым днем. Он выразил надежду на увеличение объема двусторонней торговли во многих областях, особенно в оборонной промышленности.

Турецкий лидер отметил, что Израиль расширил свои военные действия на Ближнем Востоке, игнорируя все предупреждения. Он подчеркнул важность сплоченности международного сообщества для прекращения израильской агрессии. Президент выразил надежду, что поддержка Италией инициативы Турции в ООН для приостановки продажи оружия Израилю, укрепит эту инициативу.

Президент Эрдоган добавил, что нападения Израиля на палестинские территории, включая Газу, а также на Ливан и миссии ООН неприемлемы, и назвал реакцию Италии на последние события «адекватной». Он заверил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для достижения мира в регионе.

Кроме того, турецкий лидер выразил благодарность Мелони за ее усилия в отстаивании концепции традиционной семьи перед лицом сторонников ЛГБТ.