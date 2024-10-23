Представительница Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Флоренс Бауэр на брифинге в Женеве представила тревожные данные о демографической ситуации в Украине. После начала полномасштабного вторжения России показатель рождаемости в стране упал до одного ребенка на женщину, что является самым низким показателем в Европе и одним из самых низких в мире.

По данным ООН, с 2014 года население Украины сократилось примерно на 10 млн человек, причем 8 млн из них приходится на период после 2022 года. Сейчас за пределами страны находятся 6,7 млн беженцев. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало гибель как минимум 11 973 мирных жителей.

«Это представляет собой огромную потерю человеческого капитала, который очень важен для восстановления и построения будущего Украины», — отметила Бауэр.

Для решения демографического кризиса власти Украины при поддержке ЮНФПА разработали национальную стратегию. «Эта стратегия учитывает опыт других стран, которые сосредоточились только на попытках увеличить рождаемость и в значительной степени потерпели неудачу. Вместо этого данная стратегия рассматривает комплексный подход и ставит человеческий капитал во главу угла», — пояснила представитель ООН.

Новая стратегия предусматривает широкие социально-экономические изменения, включая поддержку молодых семей, развитие системы ухода за детьми, образования и здравоохранения. По примеру Швеции, планируется внедрение политики гендерного равноправия и создание благоприятных для родителей условий труда.

Бауэр также подчеркнула необходимость проведения переписи населения для эффективного планирования восстановления страны — последняя перепись проводилась в 2001 году. При этом успех демографической стратегии во многом будет зависеть от установления мира в стране.