Фотожурналист Associated Press Билал Хуссейн запечатлел момент израильского ракетного удара по жилому зданию в Бейруте. Серия снимков детально зафиксировала траекторию полета ракеты и последующее разрушение здания.

«Я услышал свист ракеты, направляющейся к зданию, и начал съемку», — рассказал Хуссейн через несколько часов после атаки.

За 40 минут до удара представитель израильских военных опубликовал в социальных сетях предупреждение на арабском языке о необходимости эвакуации из двух зданий на южной окраине Бейрута. Военные указали, что объекты находятся вблизи «интересов и объектов», связанных с ливанской группировкой «Хезболла».

«Я научился контролировать свои эмоции в критические моменты и сохранять спокойствие», — отметил Хуссейн, который работает военным фотокорреспондентом AP с 2004 года и имеет опыт освещения конфликтов в Ираке и Ливане.

Этот инцидент происходит на фоне эскалации напряженности в регионе. В результате израильских авиаударов по южному и восточному Ливану во вторник погибли не менее 19 человек, еще 35 получили ранения. По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибли 2 546 человек, более 11 860 получили ранения. Конфликт значительно обострился 1 октября этого года, когда Израиль начал наземную операцию в южном Ливане.

Израильские военные утверждают, что их масштабная воздушная кампания направлена против объектов «Хезболлы». По данным израильских военных, за последние 48 часов они убили трех командиров «Хезболлы» и около 70 бойцов на юге Ливана. Также подтверждена гибель предполагаемого преемника лидера группировки, Хашема Сафи ад-Дина, в результате удара по южным пригородам Бейрута три недели назад.