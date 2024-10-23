Международный валютный фонд (МВФ) официально признал Россию четвертой по величине экономикой мира. По подсчетам ведомства, в 2024 году российский ВВП составил 3,55% мировой экономики по паритету покупательной способности.
Ранее доля ВВП России оценивалась в 2,9%, она занимала пятое место, уступая Японии (3,38%). Однако последние расчеты вывели российскую экономику вперед. Она уступает только трем лидерам рейтинга — Китаю, США и Индии.
В недавно опубликованном отчете о динамике мирового ВВП МВФ сообщил, что доля России в мировой экономике была пересчитана после последнего раунда Программы международных сопоставлений (ПМС). Она показала значительные корректировки как для Индии, так и для России.
Ранее МВФ предполагал, что экономика Индонезии превзойдет российскую к 2029 году. Однако пока показатели роста индонезийской экономики оставляют желать лучшего.
В апреле президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить включение России в число четырех крупнейших экономик мира к 2030 году. К июню он объявил, что эта цель уже достигнута.
МВФ также сообщил, что ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 3,6% — хотя еще в июле фонд предполагал, что экономика вырастет на 3,2%. Однако прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год снижен с 1,5% до 1,3%, что отражает растущие экономические проблемы «военной» экономики.
Министерство экономического развития России настроено чуть более оптимистично: ведомство прогнозирует рост реального ВВП страны на 3,9% в 2024 году.
Всемирный банк также пересмотрел свой прогноз роста для России, увеличив его до 3,2% на 2024 год — почти на 2 процентных пункта больше по сравнению с началом года. Тем не менее будущие прогнозы предполагают снижение темпов роста: 1,6% в 2025 году и 1,1% в 2026 году.