Международный валютный фонд (МВФ) официально признал Россию четвертой по величине экономикой мира. По подсчетам ведомства, в 2024 году российский ВВП составил 3,55% мировой экономики по паритету покупательной способности.

Ранее доля ВВП России оценивалась в 2,9%, она занимала пятое место, уступая Японии (3,38%). Однако последние расчеты вывели российскую экономику вперед. Она уступает только трем лидерам рейтинга — Китаю, США и Индии.

В недавно опубликованном отчете о динамике мирового ВВП МВФ сообщил, что доля России в мировой экономике была пересчитана после последнего раунда Программы международных сопоставлений (ПМС). Она показала значительные корректировки как для Индии, так и для России.

Ранее МВФ предполагал, что экономика Индонезии превзойдет российскую к 2029 году. Однако пока показатели роста индонезийской экономики оставляют желать лучшего.

В апреле президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить включение России в число четырех крупнейших экономик мира к 2030 году. К июню он объявил, что эта цель уже достигнута.

МВФ также сообщил, что ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 3,6% — хотя еще в июле фонд предполагал, что экономика вырастет на 3,2%. Однако прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год снижен с 1,5% до 1,3%, что отражает растущие экономические проблемы «‎военной»‎ экономики.

Министерство экономического развития России настроено чуть более оптимистично: ведомство прогнозирует рост реального ВВП страны на 3,9% в 2024 году.

Всемирный банк также пересмотрел свой прогноз роста для России, увеличив его до 3,2% на 2024 год — почти на 2 процентных пункта больше по сравнению с началом года. Тем не менее будущие прогнозы предполагают снижение темпов роста: 1,6% в 2025 году и 1,1% в 2026 году.