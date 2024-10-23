В городе Авиньон проходит беспрецедентный судебный процесс, в котором 50 мужчин обвиняются в изнасиловании Жизель Пелико, пока ее муж Доминик записывал происходящее на видео для своей коллекции. Среди обвиняемых - отцы семейств, дедушки, работники и пенсионеры.

Дело раскрылось в 2020 году, когда охранник магазина поймал Доминика Пелико скрытно снимавшего женщин. При обыске полиция обнаружила тысячи непристойных фото- и видеоматериалов, тщательно рассортированных по папкам.

Многие подсудимые утверждают, что не подозревали о том, что жертва была под действием наркотиков, и думали, что участвуют в ролевой игре. Доминик Пелико эти заявления отрицает, настаивая, что все участники знали о реальном положении дел.

«Я думал, что она спит, — заявил один из обвиняемых, 36-летний работник транспорта Махди Д.

«Она жертва. Мы не можем представить, через что она прошла. Она была уничтожена», — добавил он, выражая раскаяние, но отказываясь признавать факт изнасилования.

По словам судьи Магали Лафуркад, это дело разрушает стереотипы о насильниках: «Впервые это не монстры и не серийные убийцы на обочине общества. Это мужчины, похожие на тех, кого мы любим. В этом смысле есть что-то революционное».

В прошлом году французские власти зарегистрировали 114 000 жертв полового насилия, включая более 25 000 заявлений об изнасилованиях. Эксперты отмечают, что большинство случаев остаются незаявленными из-за отсутствия доказательств.