Президент РФ Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, указав на риск перерастания конфликта в полномасштабную войну. Об этом российский президент рассказал в ходе выступления на расширенном заседании БРИКС в Казани.

«Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», — заявил российский президент.

По данным, приведенным Путиным, в секторе Газа погибло более 40 тыс. человек, большинство из которых мирные жители. Число беженцев и перемещенных лиц превысило полтора миллиона человек.

Президент РФ подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства: «Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся».

Путин также затронул тему реформирования международных институтов, отметив необходимость расширения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и других ключевых органах.

Говоря об Украине, президент РФ обвинил западные страны в попытках использовать конфликт для нанесения России «стратегического поражения», назвав такие планы «иллюзорными расчетами». «Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», — заявил Путин.

В саммите принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.