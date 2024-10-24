Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации в США, сообщает The Times со ссылкой на источники. Утечка раскрыла планы Израиля по ответу на массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, который произошел в начале октября.

Секретный документ, опубликованный в проиранском телеграм-канале, содержал оценку вероятного ответа Израиля, основанную на спутниковых снимках и разведданных США. В нем упоминались израильские баллистические ракеты Golden Horizon и Rocks. Израильские военные опасаются, что утечка поможет Ирану предугадать схему их действий, и теперь вынуждены разрабатывать новый план.

«Ответные действия будут предприняты, но они заняли больше времени, чем предполагалось», — заявил источник издания в разведке.

Хотя документ не содержал информации о конкретных целях в Иране, вероятными объектами удара считаются Революционная гвардия Ирана и военизированные формирования «Басидж».

1 октября Иран нанес второй за год массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет. Большая часть из них была перехвачена израильскими силами при содействии США. Иран заявил, что это ответ на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран «заплатит за это».