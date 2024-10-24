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Саммит БРИКС сблизил Баку и Ереван?
После переговоров с Алиевым на саммите БРИКС Пашинян заявил о согласовании 90% мирного договора с Азербайджаном
Саммит БРИКС сблизил Баку и Ереван?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите БРИКС / Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Others
24 октября 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил на саммите БРИКС в Казани о достижении договоренностей с Азербайджаном по всем принципиальным вопросам мирного соглашения.

«Уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, и мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор», — заявил Пашинян.

По оценке армянского премьера, документ согласован на 80-90%. В нем прописаны взаимное признание территориальной целостности, отсутствие территориальных претензий и установление дипломатических отношений.

В ходе саммита БРИКС+ Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сидели рядом и вели активное обсуждение во время выступлений других лидеров.

Десять дней назад Алиев раскритиковал предложение армянской стороны подписать согласованные положения, оставив спорные вопросы на будущее. Баку настаивает на включении в договор пунктов о делимитации границ и открытии коммуникаций, а также выдвигает дополнительные требования — о роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении армянской Конституции.

Обе стороны ранее заявляли о намерении заключить мирный договор до климатической конференции ООН, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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