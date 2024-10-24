В четверг поезд с 55 пассажирами сошел с рельсов на севере Норвегии после оползня. Один человек погиб и четверо получили ранения, сообщили власти страны.

Поезд попал под падающие камни на пути из Тронхейма в северный город Будё, сообщил представитель полиции Арильд Вольдмо телерадиокомпании NRK.

Бент Аре Эйлертсен, другой представитель полиции, сообщил агентству NTB, что в результате аварии один человек погиб, а еще четырем потребовалась медицинская помощь.

«В момент схода с рельсов на борту поезда находились 55 человек», — сказал он агентству, добавив, что все пассажиры были эвакуированы из поезда.

Объединенный спасательно-координационный центр Северной Норвегии сообщил на своей странице в X, что на место происшествия были направлены три вертолета и аварийные службы.

На снимках с места происшествия видно, что локомотив и первый из пяти вагонов соскользнули вниз по наклонной плоскости рядом с рельсами.

Ожидается, что геологи проведут обследование, прежде чем удастся расчистить завалы и поднять поезд.

По словам очевидцев, на путях перед поездом были видны большие валуны.

Норвегия — страна с изрезанным ландшафтом — часто страдает от оползней, преимущественно весной, когда тает снег.