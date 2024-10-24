В четверг в окрестностях Грозного — столице Чечни — колонна Росгвардии подверглась нападению.

В результате стрельбы погиб один сотрудник, еще один был ранен.

Информацию подтвердили в пресс-службе российской силовой структуры, как передает агентство «Интерфакс».

«Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», — сообщили в Росгвардии, не вдаваясь в детали.

По данным телеграм-канала Baza, близкого к российским спецслужбам, инцидент произошел около полудня 24 октября в станице Петропавловская, расположенной в Грозненском районе.

Росгвардия — внутренние войска РФ (аналог жандармерии в других странах), которые напрямую подчиняются президенту страны. Силовая структура была образована в 2016 году.