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В Чечне расстреляли колонну Росгвардии
В северокавказском регионе РФ неизвестные открыли стрельбу по колонне Росгвардии. Погиб как минимум один силовик
В Чечне расстреляли колонну Росгвардии
Иллюстративное фото / пресс-служба Росгвардии / Others
24 октября 2024 г.

В четверг в окрестностях Грозного — столице Чечни — колонна Росгвардии подверглась нападению.

В результате стрельбы погиб один сотрудник, еще один был ранен.

Информацию подтвердили в пресс-службе российской силовой структуры, как передает агентство «Интерфакс».

«Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», — сообщили в Росгвардии, не вдаваясь в детали.

По данным телеграм-канала Baza, близкого к российским спецслужбам, инцидент произошел около полудня 24 октября в станице Петропавловская, расположенной в Грозненском районе.

Росгвардия — внутренние войска РФ (аналог жандармерии в других странах), которые напрямую подчиняются президенту страны. Силовая структура была образована в 2016 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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