ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция нанесла авиаудары по террористическим базам в Ираке
В ходе операции уничтожено 34 объекта РКК в регионах Хакурк, Гара, Кандиль и Синджар. Среди нейтрализованных боевиков могут быть высокопоставленные члены террористической организации
Турция нанесла авиаудары по террористическим базам в Ираке
Фото: АА / Others
25 октября 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении масштабной воздушной операции в северном Ираке в ночь на пятницу. Авиаудары были нанесены по позициям террористической организации РКК в 23:30 по местному времени.

«В ходе операции уничтожены 34 цели, включая пещеры, убежища, склады и объекты инфраструктуры, используемые террористической организацией. Предполагается, что в этих местах находились некоторые высокопоставленные террористы», — говорится в заявлении министерства.

Операция проводилась в рамках права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Министерство подчеркнуло, что при нанесении ударов использовалось значительное количество боеприпасов отечественного производства.

«Вооруженные силы Турции продолжат операции до полного уничтожения террористических формирований», — заявили в ведомстве.

Авиаудары последовали после террористической атаки на штаб-квартиру Turkish Aerospace Industries в районе Кахраманказан Анкары в среду, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения. За почти 40-летнюю террористическую кампанию против Турции РКК, признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, несет ответственность за гибель более 40 000 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us