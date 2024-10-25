Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении масштабной воздушной операции в северном Ираке в ночь на пятницу. Авиаудары были нанесены по позициям террористической организации РКК в 23:30 по местному времени.

«В ходе операции уничтожены 34 цели, включая пещеры, убежища, склады и объекты инфраструктуры, используемые террористической организацией. Предполагается, что в этих местах находились некоторые высокопоставленные террористы», — говорится в заявлении министерства.

Операция проводилась в рамках права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Министерство подчеркнуло, что при нанесении ударов использовалось значительное количество боеприпасов отечественного производства.

«Вооруженные силы Турции продолжат операции до полного уничтожения террористических формирований», — заявили в ведомстве.

Авиаудары последовали после террористической атаки на штаб-квартиру Turkish Aerospace Industries в районе Кахраманказан Анкары в среду, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения. За почти 40-летнюю террористическую кампанию против Турции РКК, признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, несет ответственность за гибель более 40 000 человек.