Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. В качестве аргумента политик назвал «‎‎продолжающуюся оккупацию» Абхазии и Южной Осетии со стороны Москвы. Эти два сепаратистских региона откололись от Грузии и провозгласили независимость, однако большая часть международного сообщества не признала их.

«У нас нет дипломатических отношений с РФ», — заявил Кобахидзе на недавнем брифинге, подчеркнув, что подход Тбилиси к Москве остается прагматичным, но непреклонным. — «20% нашей территории по-прежнему оккупировано Россией, и в таких условиях разговоры о восстановлении невозможны».

Война 2008 года между Грузией и Россией и последующее признание Москвой независимости двух сепаратистских регионов привели к разрыву дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Обе страны отозвали послов. Интересы России и Грузии представляет посольство Швейцарии — единственный посредник в переговорах между двумя странами.

Грузинские власти отмечают, что Россия продолжает оказывать отколовшимся регионам военную и дипломатическую поддержку, что еще больше усложняет любую возможность примирения.

Заявление Кобахидзе прозвучало на фоне напряженных парламентских выборов, которые, по данным международных наблюдателей, сопровождались значительными нарушениями. Правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе с почти 54% голосов, хотя оппозиционные партии сразу же оспорили результаты, утверждая о массовых нарушениях на выборах и ставя под сомнение демократичность действий правительства.

Оппозиция считает, что правящая партия стремится переориентировать политический курс Грузии в сторону Москвы. В качестве аргументов они указывают на то, что Тбилиси не стал вводить санкции против России после начала войны в Украине в 2022 году, а также нарастил экспорт своей продукции в РФ.

Спорный «‎законопроект об иноагентах»‎, принятый весной текущего года, заморозил вступление Грузии в ЕС, что еще больше подогрело обвинения оппозиции в том, что «‎Грузинская мечта»‎ взяла пророссийский курс.