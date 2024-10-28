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Хаменеи недолго говорил на иврите
Верховный лидер Ирана успел сделать только два поста в X после израильских ударов, в которых обещал «показать силу и решимость иранского народа»
Хаменеи недолго говорил на иврите
Али Хаменеи / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Социальная сеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите после двух публикаций, сообщают израильские СМИ.

Последний пост, опубликованный в воскресенье, гласил: «Сионистский режим совершил ошибку и просчитался в отношении Ирана. Мы дадим им понять, какой силой, способностями, инициативой и решимостью обладает иранский народ».

Первая публикация на иврите появилась в субботу со словами «Во имя Аллаха милостивого». Оба сообщения были размещены после израильских ударов по военным объектам Ирана на прошлой неделе.

В своем основном аккаунте в X Хаменеи регулярно публикует сообщения на иврите, часто используя резкие высказывания в адрес Израиля. В воскресенье он заявил, что израильские авиаудары по Ирану не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать.

«Они все еще не смогли правильно понять силу, возможности, изобретательность и решимость иранского народа. Мы должны заставить их понять это», — подчеркнул Хаменеи в комментариях на своем сайте.

По данным иранской стороны, в результате израильских авиаударов по военным объектам погибли четыре солдата. Атаке подверглись предприятия по производству ракет, комплексы ПВО и другие воздушные возможности в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Израиль заявил, что эти удары завершили его ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября, отметив, что все самолеты благополучно вернулись на базы, а миссия «выполнена».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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