Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями по итогам заседания кабинета министров в Президентском комплексе. Он подчеркнул, что Турция действует исходя из собственных национальных интересов и развивает сотрудничество в направлениях, отвечающих интересам страны.

В ходе своего выступления глава государства уделил особое внимание ситуации на Южном Кавказе. Как известно, 18 октября Турция приняла министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России и Ирана в рамках заседания региональной платформы «3+3». «Мы наблюдаем, что эта платформа отвечает важным потребностям. Мы стремимся придать ей институциональную структуру», — заявил Эрдоган.

По его словам, после прекращения 30-летней оккупации Карабаха открылась «уникальная возможность» для установления прочного мира на Южном Кавказе. «Мы внимательно следим за искренними усилиями братского Азербайджана и Армении в этом направлении. Наступил беспрецедентный период для достижения прочного мира. Мы продолжим работать в координации с нашими азербайджанскими братьями», — подчеркнул турецкий лидер.

Говоря о БРИКС, Эрдоган отметил, что это объединение, охватывающее 30% мировой территории, 45% населения планеты, обеспечивающее 40% мировой нефтедобычи и 40% мировой торговли, открывает важные возможности для Турции, входящей в топ-10 крупнейших экономик мира. «Считаю, что развитие отношений с БРИКС будет во всех отношениях выгодно для Турции», — заявил президент, подчеркнув при этом, что сотрудничество с БРИКС не является альтернативой существующим международным обязательствам страны.

Особое внимание президент уделил борьбе с терроризмом, упомянув недавнюю атаку на TUSAŞ, в результате которой погибли пять человек. «Мы нейтрализовали 213 террористов и атаковали более 470 целей. Турция как государство отвергла все послания, которые пытались передать этой подлой атакой», — заявил Эрдоган.

В завершение он сообщил о продолжении восстановительных работ в районах, пострадавших от землетрясения. К концу года планируется передать владельцам еще 201 688 жилых и коммерческих помещений, доведя общее число до 452 958 единиц.