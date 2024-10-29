В результате воздушных ударов Израиля по военным объектам на территории Ирана были уничтожены три оставшихся российских зенитно-ракетных комплекса С-300, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на американские и израильские источники.

По данным издания, эти комплексы являлись критически важной частью системы ПВО Ирана и в ходе атаки смогли перехватить лишь небольшую часть сотен израильских ракет. Ранее был уничтожен еще один комплекс, оставляя Иран без средств для защиты своих ключевых объектов, утверждают авторы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), один из комплексов находился рядом с тегеранским аэропортом, остальные защищали важные энергетические объекты, такие как нефтяной порт и газовое месторождение. ЗРК С-300, поставленные Россией Ирану, были модернизированной версией комплексов, разработанных в конце 1970-х годов в СССР.

Аналитики отмечают, что потеря комплексов С-300 делает стратегически важные объекты Ирана уязвимыми для дальнейших ракетных ударов. Возможность получить у России современные комплексы С-400 отсутствует, так как российские резервы сосредоточены на боевых действиях в Украине.

Wall Street Journal подчеркивает, что этот эпизод, наряду с уничтожением С-300 и С-400 украинской армией, подрывает репутацию российского ВПК. Эксперты считают, что традиционные клиенты России будут искать альтернативных поставщиков вооружений, таких как Южная Корея, Израиль, США и Китай.