В Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» наложен арест на здание и участок Российского центра науки и культуры. Как сообщает Helsingin Sanomat, это первый случай конфискации замороженных российских активов финским судом. Арест был наложен на участок земли площадью более 3 тыс. квадратных метров, а также на здание центра, что произошло еще в апреле прошлого года.

«Нафтогаз» подал иск на 5 млрд долларов, потребовав компенсации за утраченные активы компании в аннексированном Крыму. Иск основан на решении арбитражного суда в Гааге, который обязал Россию возместить компании рыночную стоимость крымских активов. «Нафтогаз» предупредил, что обратится в суды тех стран, где у России есть имущество, если компенсация не будет выплачена.

Кремль и российский Минюст ранее заявляли, что не признают юрисдикцию гаагского арбитража в этом вопросе, отметив, что постановление суда будет рассмотрено. До аннексии Крыма «Нафтогаз» владел «Черноморнафтогазом», ежегодно добывавшим более полутора миллиардов кубометров газа.

Российский центр науки и культуры в Хельсинки, открытый в 1977 году, стал российским активом после распада СССР.

В феврале 2022 года, после начала российско-украинской войны, страны ЕС заблокировали активы российского ЦБ России на сумму около €220 млрд. В мае 2024 года Брюссель одобрил использование доходов от этих активов для поддержки Киева. Около 90% замороженных активов России в ЕС хранится в международной депозитной организации Euroclear в Бельгии.

По оценкам Politico, российские активы могут приносить до €5 млрд прибыли в год, которые будут передаваться украинской стороне дважды в год. Ожидается, что по итогам 2024 года Киев получит около €3 млрд из этих средств. 90% из этого пакета пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Власти России пообещали зеркальные меры в отношении замороженных европейских активов в РФ. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет экспроприировать имущество США на российской территории для возмещения ущерба от замороженных активов.