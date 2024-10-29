Во вторник Россия провела тренировку сил ядерного сдерживания. Во время учений, за которыми президент РФ следил из ситуационного центра через видеосвязь, [Владимир] Путин назвал «ядерную триаду» (куда входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — ред.) «залогом суверенитета и безопасности» страны.

Он также заверил, что Москва не планирует вступать в новую гонку вооружений, добавив, что использование ядерного оружия рассматривается как крайняя мера.

Тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента, выступающего в роли верховного главнокомандующего, проводятся ежегодно. С февраля 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, российские силы сдерживания находятся в режиме «постоянного боевого дежурства». Как сообщили изданию РБК эксперты, переход в этот режим означает повышение готовности ядерных сил.

Российская военная доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе суверенитету. В сентябре Путин предложил пересмотреть государственную доктрину ядерного сдерживания, расширив список условий, при которых Россия могла бы прибегнуть к использованию оружия массового поражения.