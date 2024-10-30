Президент РФ Владимир Путин признал, что введенные против России санкции и нехватка рабочей силы привели к серьезным «трудностям» в экономике и вызвали рекордное повышение ключевой ставки Центробанка. На днях регулятор поднял ее до 21% — это даже выше, чем экстренные 20%, которые ЦБ ввел в начале 2022 года, после начала российско-украинской войны.

«‎‎В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику», — заявил Путин 29 октября на совещании с чиновниками.

ЦБ объяснил повышение ставки в середине октября необходимостью обуздать инфляцию, которая достигла 8,6% — это более чем вдвое превышает цель в 4%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, присутствовавшая на совещании с Путиным, заявила, что в следующем году потребуется еще более жесткая денежно-кредитная политика, намекнув на возможность дальнейшего повышения ставки в декабре.

Высокая ставка резко увеличивает стоимость кредитов, и это становится заметным в росте цен на продукты, транспорт и строительные материалы. Однако, несмотря на рост ставки и жесткие меры, Центральный банк не в силах снизить инфляцию до запланированного уровня. Эксперты отмечают, что значительный внутренний спрос превышает возможности предложения товаров и услуг, что только разгоняет инфляцию в России.

Как пишет Reuters, дальнейшее увеличение государственных расходов в России в следующем году может привести к росту инфляции и вынудить ЦБ сохранить жесткую денежно-кредитную политику с ключевой процентной ставкой, выражаемой двузначными числами, дольше, чем ожидалось.

Россия объявила основные показатели бюджета на 2025 год, увеличив расходы на 9% до $446,2 млрд. При этом бюджет заложен с дефицитом в 0,5% ВВП и акцентом на военные нужды.