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Новый лидер «Хезболлы» готов к перемирию
Наим Кассем заявил о готовности прекратить боевые действия с Израилем на приемлемых условиях, но пообещал продолжить стратегию Насраллы
Новый лидер «Хезболлы» готов к перемирию
Наим Кассем на фоне портрета убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы / Фото: Reuters / Others
30 октября 2024 г.

Новый генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Кассем заявил о готовности ливанской группировки к прекращению огня с Израилем при соблюдении определенных условий.

«Если израильтяне решат прекратить агрессию, мы согласны, но при условиях, которые мы считаем подходящими и приемлемыми», — заявил Кассем в своем первом выступлении после назначения на пост руководителя организации во вторник.

При этом он подчеркнул, что «Хезболла» «не будет умолять о прекращении огня» и отметил отсутствие конкретных предложений: «Не было представлено ни одного проекта, с которым Израиль согласен и который мы могли бы обсудить».

Кассем сменил на посту Хасана Насраллу, убитого Израилем 27 сентября после более чем 30 лет руководства поддерживаемой Ираном группировкой. Его назначение происходит в момент полномасштабной войны с Израилем, который в прошлом месяце усилил авиаудары по территории Ливана, заявляя, что атакует позиции «Хезболлы». Это стало расширением продолжающихся более года приграничных столкновений, начавшихся после начала израильской операции в секторе Газа.

Согласно данным ливанского Минздрава, израильские атаки с октября прошлого года унесли жизни более 2700 человек, еще около 12500 получили ранения. 1 октября этого года конфликт вышел на новый уровень после того, как Израиль начал наземную операцию в южном Ливане.

«Уходите с нашей земли, чтобы уменьшить свои потери. Если останетесь, заплатите больше, чем когда-либо в своей жизни», — заявил Кассем, добавив, что «Хезболла» может поддерживать боевые действия «дни, недели и месяцы».

Новый лидер признал, что убийство Насраллы и других высокопоставленных фигур нанесло группировке «болезненный» удар, но отметил, что организация «начала восстанавливаться, заполняя пробелы, назначая альтернативных лидеров и приступая к работе по организации всего». Он также пообещал придерживаться военной стратегии своего предшественника: «Моя рабочая программа является продолжением рабочей программы нашего лидера Сейида Хасана Насраллы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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