Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 198 террористов за последнюю неделю в ходе непрерывных военных операций. С начала года общее число нейтрализованных боевиков достигло 2419 человек, из которых 1256 — в Ираке и 1163 — в Сирии.

После террористической атаки на предприятие TUSAŞ турецкие ВВС нанесли серию ударов по целям в северных районах Ирака и Сирии. Были уничтожены пещеры, убежища, склады и другие объекты инфраструктуры террористов. По данным военных, среди нейтрализованных были и высокопоставленные члены террористических группировок.

За прошедшую неделю сдались властям еще 3 боевика PKK, бежавших из северного Ирака. Всего с начала года сдались 86 террористов.

В рамках обеспечения пограничной безопасности за неделю были задержаны 139 человек, включая одного члена террористической организации. С начала года при попытке нелегального пересечения границы задержаны 12273 человека, а общее число предотвращенных незаконных пересечений достигло 85024.

На пограничном участке в районе Вана изъято около 4 кг наркотических веществ.

Военные подчеркнули, что борьба с терроризмом будет продолжаться «до тех пор, пока террористы с окровавленными руками не перестанут представлять угрозу для Турции и региона».