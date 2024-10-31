Германия объявила о закрытии консульств Ирана в крупнейших городах в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармахда.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Шармахд был казнен, несмотря на активные дипломатические усилия Берлина на самом высоком политическом уровне.

«Мы неоднократно давали понять Тегерану, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия, поэтому я приняла решение закрыть генеральные консульства Ирана во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Гамбурге», — сказала она.

Шармахд, 69-летний гражданин Германии и Ирана, был казнен в Иране в понедельник после того, как его осудили за «планирование террористических атак», что он категорически отрицал.

Его обвинили в руководстве базирующейся в США группой, известной как «Тондар», которая стремится к реставрации монархии в Иране, свергнутой в результате революции 1979 года.

Иранские власти утверждали, что эта группа планировала многочисленные террористические акты против Ирана по приказу западных и американских спецслужб.