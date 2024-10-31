ПОЛИТИКА
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Дроны ударили по топливным предприятиям в Башкортостане
Глава российского региона заявил об атаке дронов на топливно-энергетические предприятия. По его словам, пострадавших нет
Дроны ударили по топливным предприятиям в Башкортостане
Фото: AA / Others
31 октября 2024 г.

В России предприятия, связанные с топливно-энергетической инфраструктурой, подверглись нападению ударных беспилотников. Об этом сообщил глава Башкортостана — российского региона, где произошел инцидент.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Предприятия функционируют в штатном режиме», — заявил он, добавив, что жертв и пострадавших нет.

Какие именно предприятия пострадали, Хабиров не уточнил.

Ранее в четверг, как писало издание «РБК Уфа» со ссылкой на осведомленные источники, главный аэропорт региона приостановил работу из-за предупреждений о потенциальной воздушной тревоге.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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