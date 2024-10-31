Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Возможно, это произойдет до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два неназванных израильских источника.

Атака, как ожидается, будет осуществлена из Ирака с использованием большого количества беспилотников и баллистических ракет.

В сообщении Axios говорится, что проведение атаки проиранскими военизированными формированиями в Ираке может быть попыткой Тегерана избежать очередной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.

Израиль и Иран нанесли серию взаимных ударов в рамках более широкой ближневосточной эскалации, разгоревшейся вследствие начатой Израилем войны в Газе.

В субботу израильские военные самолеты нанесли удары по ракетным заводам и другим объектам вблизи Тегерана и на западе Ирана в отместку за то, что 1 октября Тегеран выпустил более 200 ракет по Израилю.

Представитель МИД Ирана заявил в понедельник, что Тегеран «использует все доступные средства» для ответа на израильские удары.