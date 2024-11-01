США продолжают мировую охоту на компании, нарушающие санкции против России. 30 октября Вашингтон ввел санкции против 275 компаний и физических лиц из 17 стран мира, включая Казахстан и Узбекистан.

Минфин США уточнил, что последний раунд санкций направлен против сети физических и юридических лиц, которые якобы помогают России получать важные технологии и оборудование через каналы в ближайшем зарубежье. Компании из Казахстана и Узбекистана обвиняются в том, что они будто бы поставляли в Россию оборудование для военных нужд.

В качестве примера Минфин приводит схему закупок станков «‎‎Ушко», в которой участвуют казахстанская компания Kazstanex и узбекистанская Uzstanex. По данным Министерства финансов США, эти компании выступают в качестве посредников, перенаправляя европейские станки через Китай в РФ. Организатором схемы считается российская компания ТРОС, которую возглавляют Сергей Ушко и его сын Александр. Предполагается, что Александр приобретает станки в Европе для российских пользователей.

Дополнительно Госдепартамент США наложил санкции на базирующуюся в Узбекистане Elite Investment Group. Фирма якобы поставили важные компоненты, в том числе электротрансформаторы, в российские компании GTS Grupp и EVROSEL, также находящиеся под санкциями.

Казахстан и Узбекистан с самого начала санкционного противостояния России и Запада заняли нейтральную позицию и заявили, что не желают позволять использовать свою территорию для обхода санкций. Но также ни Астана, ни Ташкент не поддержали западные санкции против России, несмотря на все попытки Евросоюза добиться от региона антироссийских настроений.

24 октября заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил, что Астана выступает против использования территории страны для обхода санкций, введенных в отношении России, хотя и не поддержала эти ограничения.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — подчеркнул дипломат.

Василенко добавил, что позицию Казахстана понимают как в России, так и на Западе.