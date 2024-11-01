Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречи в Монреале с представителями США, Канады, Франции, Ватикана и Швейцарии. Основными темами стали поддержка Украины и ключевые направления сотрудничества. Ермак поблагодарил заместителя госсекретаря США Узру Зею, госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США Джейка Салливана за поддержку с начала полномасштабного вторжения России.

Обсуждались реализация «плана победы» и освобождение украинских пленников. Ермак подчеркнул, что Украина готовит предложения для второго Саммита мира. Проведение саммита запланировано на ближайшее время.

На встрече с представителем Ватикана Полом Галлагером Ермак выразил благодарность папе Франциску «за его молитвы о мире для Украины». Также обсуждался вклад Ватикана в Формулу мира. В частности, Ермак отметил миссию кардинала Маттео Дзуппи по возвращению украинских детей.

Министру иностранных дел Канады Мелани Жоли Ермак выразил признательность за поддержку Украины и проведение конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира.

С главой отдела международной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером Ермак обсудил гуманитарную помощь и реализацию Формулы мира. Он поблагодарил Швейцарию за организацию первого саммита.

На встрече с французским министром по европейским делам Бенжаменом Хаддадом обсудили радиационную и ядерную безопасность. Подготовка ко второму Саммиту мира также вошла в повестку встречи.