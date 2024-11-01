С начала российского вторжения в Украине погибли 585 детей, еще 1664 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины. Наибольшее число пострадавших детей зарегистрировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил, что более 1700 детей считаются пропавшими без вести. Всего в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, числится свыше 52 тыс. человек.

Ранее Верховная Рада Украины продлила режим военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на три месяца — до 7 февраля 2025 года. Как отметил депутат Ярослав Железняк из партии «Голос», это уже 13-е голосование о продлении особого режима с момента начала вторжения российской армии. Военное положение впервые было введено в Украине 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного российского вторжения. В тот же день Государственная погранслужба ограничила выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.