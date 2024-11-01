Израильская полиция арестовала нескольких подозреваемых в связи с утечкой секретных документов из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, содержавших секретную информацию о войне в Газе.

Судья Менахем Мизрахи из мирового суда Ришон-Лециона частично снял запрет на публикацию информации об инциденте, разрешив местным СМИ сообщать о нем, сообщает «Аль-Джазира».

Мизрахи также заявил, что расследование предполагаемого нарушения национальной безопасности в результате утечки секретной информации продолжается.

«Вопреки публикациям, никто из сотрудников канцелярии не оказался под следствием или арестован», - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Тем не менее, как обратила внимание газета Times of Israel, среди сотрудников премьерской канцелярии есть те, кто работает, не находясь в штате официально.

А израильский 12-й канал и вовсе сообщил, со ссылкой на источники, что речь в том числе идет об очень близком к Нетаньяху помощнике, которого тот посвящал во все важнейшие решения и планы, а также ежедневно беседовал как лично, так и по телефону.

«Он не только работал на Биби, но и был в офисе [премьера] каждый день, сидел с ним в кабинете-аквариуме, сопровождал его во время каждого визита, участвовал во всех консультациях, ездил с премьер-министром в его кортеже, - говорит собеседник 12-го канала. - Невероятно, чтобы доверенное лицо в один миг было брошено на съедение волкам. Нетаньяху лично звонил ему каждый день, отправлял его на задания и советовался с ним».