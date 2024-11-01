Камаль Харрази, советник верховного лидера Ирана, заявил в пятницу, что Тегеран, скорее всего, увеличит дальность полета своих баллистических ракет и, возможно, пересмотрит свою ядерную доктрину в свете растущей напряженности в отношениях с Израилем и взаимных авиаударов.

Отвечая на вопрос базирующейся в Ливане проиранской вещательной компании Al-Mayadeen, готов ли Иран к расширению конфликта после недавних ударов, Харрази сказал, что Иран, скорее всего, увеличит дальность полета своих баллистических ракет сверх самостоятельно установленного предела в 2 тыс. км.

По его словам, хотя Иран и обладает техническими возможностями для производства ядерного оружия, в настоящее время его сдерживает фетва (религиозный указ), изданная в начале 2000-х годов верховным лидером аятоллой Али Хаменеи о запрете разработки такого потенциала.

Иран долгое время отрицал, что пытается создать ядерное оружие, и настаивал на том, что все разработки в этой сфере связаны исключительно с «мирным атомом».

Иранские официальные лица заявляли ранее, что Тегерану нет необходимости увеличивать дальность полета своих баллистических ракет свыше 2 тыс. км, поскольку они уже могут достичь американских войск, размещенных в регионе.

Харрази отметил, что Иран ответит Израилю в отместку за последние авиаудары в то время и тем способом, которые выберет сам.