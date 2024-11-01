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Турция, Ирак, ОАЭ и Катар соединят дороги
В Багдаде четыре страны подписали декларацию о создании координационного центра для проекта «Дорога развития»
Турция, Ирак, ОАЭ и Катар соединят дороги
Фото: AA / Others
1 ноября 2024 г.

В Багдаде состоялось второе заседание Четырехстороннего совета министров, на котором представители Ирака, Турции, Катара и ОАЭ подписали декларацию о создании координационного центра для проекта «Дорога развития».

Инициатива направлена на укрепление сотрудничества для реализации инфраструктурного коридора, который соединит страны и расширит возможности для международных перевозок.

Министр транспорта Ирака Реззак Мухайбис сообщил, что стороны согласовали меморандум о взаимопонимании. В итоговой декларации подчеркивается необходимость совместной работы для достижения целей проекта, включая обмен опытом, сотрудничество с международными институтами и создание эффективных путей для перевозки грузов и пассажиров.

Проект «Дорога развития» направлен на экономическую интеграцию через строительство автомобильных и железнодорожных магистралей, соединяющих Ирак с Европой через территорию Турции.

Для Турции проект имеет ключевое значение, так как он укрепит ее позицию как основного логистического узла между Востоком и Западом. Участие Турции в проекте позволит расширить ее транспортные связи, привлечь больше международных грузопотоков и повысить значение страны как центра транзита.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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