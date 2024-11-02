Коалиция проиранских группировок в Ираке заявила о проведении четырех атак беспилотниками по «жизненно важным объектам» в израильском портовом городе Эйлат на побережье Красного моря. Израиль сообщил о перехвате трех дронов, приближавшихся с востока.

Одновременно движение «Хезболла» заявило об атаке израильской авиабазы Пальмахим в южном Тель-Авиве с помощью беспилотников. Израиль пока не прокомментировал эти сообщения.

Два дня назад издание Axios сообщало о предположении израильской разведки о том, что Иран готовит атаку на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США. Использование проиранских формирований в Ираке вместо прямой атаки с иранской территории может быть попыткой Тегерана избежать нового израильского удара по стратегическим объектам в Иране.

На фоне растущей напряженности министр обороны США Ллойд Остин распорядился о размещении в регионе дополнительных военных сил, включая эсминцы с системами противоракетной обороны, истребительную эскадрилью, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики B-52.

Эскалация между Израилем и Ираном усилилась после того, как на прошлой неделе Израиль впервые открыто атаковал иранскую военную инфраструктуру и системы ПВО. Этот удар стал ответом на иранскую атаку 180 ракетами тремя неделями ранее, большинство из которых было перехвачено израильской системой ПВО.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после израильского вторжения в сектор Газа в октябре прошлого года. По последним данным, в результате израильских ударов по Газе погибло более 43200 человек, преимущественно женщины и дети.

Конфликт распространился на Ливан, где, согласно местным властям, в результате израильских ударов погибло около 2900 человек и более 13000 получили ранения.