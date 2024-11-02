В Киеве и Киевской области в субботу утром в результате атаки дронов зафиксированы повреждения электросетей, что привело к перебоям с электричеством. По данным ДТЭК, из-за падения обломков дронов на транзитную высоковольтную линию в области произошли три поломки, отключившие свет в ряде домов Голосеевского района Киева. В течение часа электроснабжение было частично восстановлено, но линия еще требует ремонта.

Минувшей ночью российские силы запустили по Украине 71 ударный дрон типа «шахед», из которых 39 были сбиты Воздушными силами Украины. Основной удар пришелся на Киевскую, Полтавскую, Одесскую и Сумскую области, в которых были повреждены жилые здания и линии электропередач.

Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что атака на область длилась более восьми часов, в результате чего пострадали восемь частных домов и одна квартира, а также две линии электропередач.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки беспилотников упали в шести районах города, вызвав пожар в жилом доме, повреждение офисного здания и автомобилей. Пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Вечером 1 ноября в Сумах российский дрон поразил девятиэтажный жилой дом, ранив пятерых, в том числе беременную женщину. В квартирах выбиты окна и повреждены системы отопления, часть жильцов была эвакуирована.

Всего за прошедшие сутки власти региона зафиксировали 29 российских атак на разные районы области с использованием ракет, бомб и дронов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.